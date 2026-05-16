        Adana'da Balkanlar'dan yöreye yapılan göç anlatıldı

        Adana'da Balkanlar'dan yöreye yapılan göç anlatıldı

        Adana'da "Balkanlardan Çukurova'ya Bir Göç Hikayesi" konulu konferans yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 18:42 Güncelleme:
        Çukurova Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nejat Altınok, Balkan Kültür Evi'nde düzenlenen programda, bu tür etkinliklerin kültürel hafızanın yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.


        Balkan Türklerinin tarihini ve yaşanmışlıklarını gelecek nesillere aktarmayı görev bildiklerini kaydeden Altınok, "Balkanlardan gelen büyüklerimizin yaşadığı acıları, mücadeleleri ve umut dolu göç hikayelerini unutturmamak istiyoruz. Bu konferanslar sayesinde hem tarihimize sahip çıkıyor hem de genç kuşaklarımızın köklerini daha iyi tanımasına katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.


        Tarihçi yazar Cezmi Yurtsever de konferansta, Balkan coğrafyasında yaşanan göç süreçlerini, göç eden ailelerin yaşadığı zorlukları ve Çukurova'ya yerleşme süreçlerini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

