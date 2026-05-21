Adana'da bir eve tabancayla ateş açılması güvenlik kamerasınca görüntülendi

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir zanlının eve tabancayla ateş açması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sucuzade Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, müstakil eve tabancayla 2 el ateş etti. İhbar üzerine sevk edildikleri adreste inceleme yapan polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Silahı önce tutukluk yapan zanlının, ikamete ateş edip koşarak kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

