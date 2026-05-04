        Adana'da bir kadının ölümünde "ihmali olduğu" öne sürülen sanığa 10 ay hapis cezası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısında cesedi bulunan kadının, "yüksek düzeyde alkolün kolaylaştırıcı etkisiyle hipotermi" sonucu ölümüne ilişkin tutuksuz yargılanan sanık, "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.


        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık N.K. (44) ile maktul Fatoş Şavir'in (49) annesi müşteki B. Şavir ve avukatlar katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan otopsi raporuna göre, Şavir'in ölümüne "yüksek düzeyde alkolün kolaylaştırıcı etkisiyle hipotermi"nin neden olduğunu belirtti.

        Sanığın, alkolün etkisiyle kendini idare edemeyecek durumdaki Şavir'e yardım etmediğini ve kadının göl kenarında soğukta tek başına olduğunu yetkili makamlara bildirmediğini ifade eden savcı, N.K'ye "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde görüş sundu.

        N.K. ise 22 Ocak'ta Şavir ile Seyhan Baraj Gölü kıyısına gittiklerini belirterek, "Fatoş ile göl kenarında alkol aldık. Daha sonra kendisini evine bırakmayı teklif ettim ancak göl kenarında kalmak istediğini söyledi. Olay yerinden aracımla ayrıldım. Onun ölümüyle bir ilgim ve ihmalim kesinlikle yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

        Maktulün annesi ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanık N.K'yi "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

        Merkez Çukurova ilçesinde 22 Ocak'ta göl kıyısında Fatoş Şavir'in ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kadının yanında olduğu belirlenen N.K. hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

