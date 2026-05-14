        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Yunus Emre Mahallesi'nde 5 Mart 2025'te Alpay Bozkurt'un (29) öldürülmesine ilişkin Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan H.S. ve B.T. ile tutuksuz N.Ş. ve R.S. katıldı.

        Duruşmada bazı müşteki ve tanıklar ile taraf avukatları da hazır bulundu.

        Sanıklardan B.T. savunmasında, maktul Alpay Bozkurt'u tanımadığı iddia ederek, şöyle konuştu:

        "H.S. ve R.S'yi mahallede taksicilik yapmaları nedeniyle tanırım. Maktul babaannemin evinin önünde öldürüldü. Ben o sırada evin içindeydim. Dışarıdan tabanca sesi duydum fakat Alpay'ı kimin vurduğunu görmedim. Olaydan sonra R.S. beni aradı ve tabanca istedi ben de kendisine N.Ş. aracılığıyla tabanca gönderdim. Olay günü H.S'nin kullandığı araca kesinlikle binmedim. Diğer sanıkları cinayet sonrası evimde saklamadım. Olayla kesinlikle bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim."

        Sanık H.S. ise olay günü dini nikahlı eşi M.B'nin kendisini aradığını ve Bozkurt'un kendisine WhatsApp üzerinden mesaj attığını söylediğini belirtti.

        Bu durum nedeniyle sinirlendiğini ve maktulden alacağı olduğunu ileri süren H.S, şöyle devam etti:

        "15 bin lira alacağımı bana sürekli istememe rağmen vermedi. Bunun üzerine M.B'ye 'Alpay'a mesaj atmasını ve mahalledeki özel bir bankaya ait ATM'nin önüne gelmesini söylemesini istedim. Sonrasında Alpay'ı belirttiğim yerden aracımla aldım. Önce kendisinden alacağımı istedim, ardından dini nikahlı eşime neden mesaj attığını sordum. Kendisi bu konuları sormam üzerine bana küfretti. M.B. için de ağır hakaretlerde bulundu. B.T'nin evinin önüne yaklaştığımızda tabanca ile 2 el ayaklarına doğru ateş ettim. Ben suçtan kurtulmak amacıyla B.T'nin maktulü vurduğunu söyledim. Tabancayı araçtan dışarı attım. Sonrasında polislere bir tabanca vermem gerekiyordu. B.T'den bir tabanca istedim. Tüm olanlar bu şekildedir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

        Diğer sanıklar da olayla ilgisinin olmadığını savundu.

        Maktulün annesi Emine Bozkurt ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut halinin devamına ve esas hakkında mütalaanın hazır edilmesi için dosyanın taraflarına gönderilmesine karar verilmesini istedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, beyanı alınamayan tanık M.B'nin bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

        Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 919 Sokak'ta 5 Mart 2025'te Alpay Bozkurt'un tabancayla öldürülmesinin ardından gözaltına alınan zanlılardan N.Ş, B.T. ve H.S. tutuklanmış, R.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

        Davanın 18 Mart'ta görülen ilk duruşmasında ise sanık N.Ş'nin tahliyesine karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Yılın ikinci Enflasyon Raporu açıklanıyor
