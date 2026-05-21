        Adana'da bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta kavga ettiği kişiyi bıçakla ağır yaralayan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık M.K. ve müşteki M.O. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Reşatbey Mahallesi Sanatçılar Parkı'nda 16 Ekim 2025'te alkollü şekilde parka giden M.K'nin telefonla konuşurken küfür etmesi üzerine bankta yanında oturan M.O. tarafından uyarılmasıyla ikili arasında kavga çıktığını belirtti.

        M.K'nin kavgada M.O'yu darbedip bıçakla ağır yaraladığını ifade eden savcı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılıp savunması alınan sanık M.K. olay günü parkta küfürlü konuşmadığını öne sürerek, "Müşteki bana ters baktı. Ben sadece telefonda yüksek sesle konuştum. Sonrasında üzerime yürüdü. Kendimi korumaya çalıştım. M.O'nun nasıl yaralandığını görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

        Müşteki M.O. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
