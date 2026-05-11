        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığa 6 yıl 10,5 ay hapis

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.Y. ve müşteki B.T. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık ile müşteki B.T. arasında husumet bulunduğunu ve 19 Mayıs Mahallesi'nde 28 Ağustos 2025'te karşılaşan tarafların kavga ettiğini belirtti.

        Savcı, çıkan kavga neticesinde B.T'yi bacak ve kalbinin alt kısmından bıçakla ağır yaralayan M.Y'nin olay yerinden motosikletle kaçtığını bildirerek sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.Y. müşteki B.T. ile aralarında husumet olduğunu belirterek, "Aramızda sorun olduğu doğrudur. Fakat B.T'yi ben yaralamadım. Kendisi bana iftira atmaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

        Müşteki B.T. ise sanıktan şikayetçi olduğunu beyan ederek cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        G.Saray'dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
