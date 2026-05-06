Adana'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.



19 Mayıs Mahallesi'nde 28 Ağustos 2025'te B.T'nin (27) bıçakla ağır yaralandığı kavganın ardından tutuklanan M.Y. (25) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.



Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık ile müşteki B.T. ile arasında husumet bulunduğu belirtildi.



Mahallede karşılaşan tarafların kavga ettiği anlatılan iddianamede, B.T'yi bacak ve kalbinin alt kısmından bıçakla yaralayan M.Y'nin olay yerinden motosikletle kaçtığı bilgisi yer aldı.





İddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



İfadesinde suçlamayı kabul etmeyen M.Y'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

