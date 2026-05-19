        Adana'da çektikleri kısa filmle birinci olan lise öğrencileri ödüllerini aldı

        Adana'da çektikleri "Emanet" adlı kısa filmle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinasyonunda düzenlenen "Ahilikten İlhamla Sürdürülebilir Yarınlar" konulu yarışmada birincilik elde eden lise öğrencileri, Ankara'da düzenlenen törende ödüllerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Adana Seyhan ÇEP Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden yapılan açıklamaya göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Yenimahalle ilçesindeki MEB Şura Salonu'nda farklı yarışmalarda derece alan öğrenciler için "Geleceğin Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi.

        Çektikleri "Emanet" adlı kısa filmle "Ahilikten İlhamla Sürdürülebilir Yarınlar" konulu yarışmada birinci olan Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencileri de törende ödüllerini aldı.

        Kısa filmi arkadaşı Sümeyra Togalan ile çeken öğrenci Hilal Naz Boran, emeklerinin karşılık bulmasının kendileri çok mutlu ettiğini belirtti.

        Okul müdürü Saffet Alptekin de öğrencilerin başarılarının devam edeceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

        Filmin rehberliğini yapan Radyo ve Televizyon Bölümü öğretmeni Ömürzat Toparlak da öğrencilerinin sinemayla kurduğu bağın, hem kişisel gelişimlerine hem de kültürel birikimlerine büyük katkı sağladığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
