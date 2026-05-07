        Adana'da cinayete trafik kazası süsü veren 3 kişi tutuklandı

        Adana'da cinayete trafik kazası süsü veren 3 kişi tutuklandı

        Adana'da darbedildikten sonra trafik kazasında yaralandığı süsü verilen kişi hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi, cinayetin ortaya çıkarılmasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 07.05.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Oğulcan G. (25) idaresindeki 01 F 3875 plakalı minibüs, 25 Nisan'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Adil Ç. (57) yönetimindeki 42 APT 32 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Yaralanan otomobil sürücüsü Adil Ç. ve yanındaki eşi Şerife Ç. ile minibüsteki Muzaffer Yanıkkollu, 112 Acil Sağlık ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede yapılan müdahaleye rağmen 28 Nisan'da yaşamını yitiren Yanıkkollu'nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Cumhuriyet savcısı, kazanın oluş şeklini değerlendirerek, Yanıkkollu'nun ölümünü ve minibüs sürücüsü Oğulcan G. ile diğer yolcular Berke A. (23) ve Efehan B'nin (22) yara almadan kurtulmasını şüpheli buldu.

        Otopside Yanıkkollu'nun vücudunda darp izlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturmasını derinleştiren savcı, maktul ve araçtaki 3 kişi arasında Ayas Minibüsçüler ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin taşıma ihalesinden dolayı husumet bulunduğunu belirledi.

        Şüphelilerin yakınlarının adresine yapılan operasyonda, minibüsün kaza öncesi sökülen araç kamerasının kayıt cihazına ulaşıldı.

        Kayıtta yapılan incelemede, kazadan önce Yanıkkollu'nun şüpheliler tarafından darbedildiği belirlendi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürcistan'a uçak bileti aldığı tespit edilen Berke A'yı İstanbul'da, Efehan B'yi Kayseri'de, Oğulcan G'yi de Adana'da gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        - Kaza süsü verilmeden önceki darp kamerada

        Öte yandan, trafik kazasında öldüğü süsü verilmeden önce Yanıkkollu'nun darbedildiği görüntülere ulaşıldı.

        Araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, minibüse binen Yanıkkollu'nun bir süre sonra şüpheliler tarafından darbedilmesi yer aldı.

        Görüntüde, yol kenarında duran araçtan bir süre sonra inen Yanıkkollu'nun zorla yeniden minibüse bindirilmesi ve devamında yeniden şüphelilerce darbedilmesi kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

