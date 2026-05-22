Adana'da darp ve gasp iddiasıyla tutuklanan 3 sanığa dava açıldı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobile aldıkları kişinin sırt çantası, kredi kartları ve kulaklığını gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında 22'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.





Buruk Mezarlığı'nda 6 Aralık 2025'te E.B'nin darbedilip sırt çantası, kredi kartları ve kulaklığının zorla alınmasına ilişkin tutuklanan A.A, F.G. ve O.E. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü E.B'nin Sinanpaşa Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinden çıktıktan sonra otobüs beklediği durakta, otomobille yanına yaklaşan F.G'nin kendisini gideceği yere bırakabileceğini söylediği, müştekinin de bu teklifi kabul ettiği belirtildi.



Bir süre sonra F.G'nin diğer sanıklar A.A. ve O.E'yi de aldığı otomobilini, müştekinin bırakılmasını istediği adresin tersi istikamete kullandığına yer verilen iddianamede, E.B'nin bu duruma tepki göstererek araçtan inmeye çalıştığı ifade edildi.



İddianamede, sanıkların araçtan inmesine izin vermediği E.B'yi darbederek kişisel eşyalarının bulunduğu sırt çantası, kredi kartları ve kulaklığını zorla aldıkları belirtildi.



Sanıkların daha sonra müştekiyi otomobilden indirerek kaçtıkları anlatılan iddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden F.G, A.A. ve O.E'nin "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12'şer yıldan 22'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



İfadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 3 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

