Adana'da denetimlerde 5 motosiklet trafikten men edildi

Adana'da trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde 35 sürücüye cezai işlem uygulandı, 5 motosiklet trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bülent Angın Bulvarı'nda, motosikletler ile sürücülerin trafik yönünden denetimi yapmak amacıyla uygulama noktası oluşturdu. Trafik polislerince durdurulan sürücülerin ehliyetleri ve motosikletlerin belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde 136 motosikleti kontrol eden ekipler, 35 sürücüye cezai işlem uyguladı, 5 motosikleti trafikten men etti.

