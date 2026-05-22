        Adana'da depremde 11 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 8 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da depremde 11 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 8 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da, 11 kişinin yaşamını yitirdiği Sinem Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin dava kapsamında 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya birleşen dosya kapsamında tutuksuz sanıklar dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan ve Sevda Örün ile belediyede görevli inşaat mühendisi Ferhat Yağ, Esra Yıldırım ile taraf avukatları katıldı.

        Diğer tutuksuz sanıklar müteahhitler Ekrem Naci Sönmez ve Hüseyin Zati Yıldırım, Yıldırım'ın ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ile teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu ise duruşmaya gelmedi.

        Mahkeme başkanı, sanıkların kusur durumuna ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesinden istenen bilirkişi raporunun dava dosyasına henüz gelmediğini taraflara bildirdi.

        Birleşen dosya kapsamında beyanı alınan Ferhat Yağ, depremde yıkılan binada herhangi bir kusurunun olmadığını belirterek, "Görev yaptığım süre boyunca geçerli olan mevzuata aykırı bir işlem yapmadım. Binanın yıkılmasında herhangi bir sorumluluğum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bilirkişi raporu geldiğinde ayrıntılı savunma yapacağım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

        Diğer sanıklar da depremde yıkılan binada bir kusurlarının olmadığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

        Beyanları alınan müşteki avukatları, binanın yapımında kusur bulunduğunu öne sürerek, sanıklardan şikayetçi olduklarını yineledi.

        Mahkeme heyeti, üniversiteden istenen bilirkişi raporunun beklenmesine, sanıkların mevcut halinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Apartmanda 11 kişi hayatını kaybetmişti

        Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 11 kişinin yaşamını yitirdiği Sinem Apartmanı'na ilişkin müteahhitler Ekrem Naci Sönmez ve müteahhit Hüseyin Zati Yıldırım, Yıldırım'ın ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ve teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. 

        Soruşturma kapsamında 15 Şubat 2023'te tutuklanan sanıklar Sönmez, Yıldırım ve Gerger, ara celsede yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.

        Binanın yıkılmasıyla ilgili dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan ve Sevda Örün ile eski belediye çalışanı inşaat mühendisi Ferhat Yağ ve Esra Yıldırım hakkında açılan dava, ana dosyayla birleştirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        Adana'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
        Adana'da Ceyhan Nehri'nde ceset bulundu
        Adana'da darp ve gasp iddiasıyla tutuklanan 3 sanığa dava açıldı
        Nehirde ceset bulundu
        Adana'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli yakaland...
        Adana'da hayırsever tarafından yaptırılacak ilkokulun protokolü imzalandı
