        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da depremde 2 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasına ilişkin dava sürdü

        Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde 2 kişinin öldüğü Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 18:20 Güncelleme:
        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan, eski Seyhan Belediyesi büro personeli Abdullah Sancar, teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Mehmet Gülaç ve müteahhit Murat Helete katılmadı.

        Taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, toplanan tüm deliller ve Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden bilirkişi heyetinin hazırladığı yeni bilirkişi raporu dikkate alınarak 4 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Beyanı alınan sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için tekrar süre talep etti.

        Müşteki avukatları ise sanıkların "olası kastla kasten öldürme" suçundan ek savunmasının alınmasını isteyerek, cezalandırılmaları talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

        - Davanın geçmişi

        Adana'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz sanıklar müteahhit Murat H. ile teknik uygulama sorumlusu Mehmet G. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

        Daha sonra dönemin kamu görevlileri Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim E. ve büro personeli Abdullah S. hakkında aynı suçlamayla açılan dava, bu dosyayla birleştirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Perde arkasını anlattı
        Meydan okuyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Benzer Haberler

        İYİ Partili başkanın suç makinesi kardeşi uygulamada yakalandı İYİ Partili...
        İYİ Partili başkanın suç makinesi kardeşi uygulamada yakalandı İYİ Partili...
        Adana'da tüfekli sopalı kavga kamerada
        Adana'da tüfekli sopalı kavga kamerada
        Adanalı dart sporcusu Eren Tuştaş milli takıma seçildi
        Adanalı dart sporcusu Eren Tuştaş milli takıma seçildi
        Adana'da 'Şehitlik Anıtı' dualarla açıldı 291 şehidin ismi 9 sütunda yaşatı...
        Adana'da 'Şehitlik Anıtı' dualarla açıldı 291 şehidin ismi 9 sütunda yaşatı...
        Adana'da toplu taşımaya zam
        Adana'da toplu taşımaya zam
        Adana'da çocuklar unutulmadı
        Adana'da çocuklar unutulmadı