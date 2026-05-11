Adana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidine verilen cezanın gerekçesi açıklandı

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 62 kez müebbet ve 865 yıl hapse çarptırılan müteahhit Hasan Alpargün'ün cezasının, duruşmalı istinaf incelemesinde 22 yıl 6 aya indirilmesinin gerekçesi açıklandı.



12. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklu Alpargün'e "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan verdiği cezayı hukuka aykırı bulan Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, 20 Nisan'da yaptığı duruşmalı istinaf incelemesinde sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan verdiği hükmün gerekçesini yazdı.



İlk derece mahkemesi ile daire arasında olayın gerçekleşme şekliyle ilgili görüş ayrılığının bulunmadığı belirtilen kararda, "Ancak hukuki nitelendirmenin yapılması ve sanığın eyleminin 'olası kastla öldürme' mi yoksa 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu mu oluşturduğu hususunun değerlendirilmesi amacıyla dairemizce duruşma açılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Kararda, bilirkişi raporlarına göre binanın yıkılmasında zeminden kaynaklı neden bulunmadığı, taşıyıcı sistem tasarımı, imalatı ve denetiminin depreme yeterli cevabı verebilecek şekilde yapılmadığı anlatıldı.



Raporlarda, Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasında müteahhit Alpargün'ün kusurlu bulunduğu belirtilen kararda, şu ifadeler yer aldı:



"Bilirkişi raporunda belirtilen sebeplerin etkisiyle yapının yıkılarak, yaralama ya da ölüme neden olabileceğini öngörmesi gereken sanığın meydana gelen muhtemel sonucu kayıtsız kalarak kabullendiğine ve arzuladığına dair dosya kapsamında herhangi bir delil bulunmamasından dolayı 'olası kastın' uygulanma koşulları oluşmamıştır. Gerçekleşmesini istemediği ancak öngördüğü sonucun meydana gelmesini engelleyecek şekilde objektif özen yükümlülüğüne uygun davranmayan sanığın 'bilinçli taksirle hareket ettiği' kabul edilerek belirtilen gerekçeler ile Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet hükmünün kaldırılarak sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmiştir."



Kararda, sanığın suçun işlenmesinden sonraki davranışları ve yargılama sürecinde pişmanlık göstermemesi nedeniyle "iyi hal" indiriminin uygulanmadığı kaydedildi.



- Dava süreci



Alpargün Apartmanı'nın yıkılması sonucu 96 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.



Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.



Hakkında dava açılan Alpargün, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Eylül 2024'teki karar duruşmasında "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki kararı hukuka aykırı bularak bozmuş ve dosyayı incelenmek üzere 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Yeniden yargılandığı davanın 30 Ekim 2025'teki karar duruşmasında aynı ceza verilen sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.



Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, bunun üzerine Alpargün hakkındaki ikinci istinaf incelemesinin duruşmalı yapılmasına karar vermişti.



Daire, 20 Nisan'daki duruşmada "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.



- Mahkeme heyetine hakaretten de ceza almıştı



Alpargün hakkında davanın 10 Temmuz 2025'teki celsesinde heyete yönelik sinkaflı ifadeler kullandığı gerekçesiyle "zincirleme şekilde kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yeni dava açılmıştı. Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesince 22 Ocak 2026'daki karar duruşmasında Alpargün'e kamu görevlisine yönelik "dini değerlere alenen hakaret" suçundan 255 bin lira adli para cezası verilmişti.

