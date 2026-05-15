Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da depremde yıkılan Belük Apartmanı ile ilgili 8 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da depremde yıkılan Belük Apartmanı ile ilgili 8 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da 14 katlı Belük Apartmanı A Blok'unun 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuksuz inşaat mühendisi ile 7 eski kamu görevlisinin 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 17:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da depremde yıkılan Belük Apartmanı ile ilgili 8 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da 14 katlı Belük Apartmanı A Blok'unun 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuksuz inşaat mühendisi ile 7 eski kamu görevlisinin 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar inşaat mühendesi Abdullah Yeldan, dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ve müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ile mimar Fatoş Sakarya, büro personeli Abdullah Sancar, inşaat mühendisi Füsun Gamsız, elektrik mühendisi Halil Yılmaz, dönemin Seyhan Belediyesi İskan Komisyonu ​​​​​​​Üyesi Can Mustafa Eren ile bazı müşteki ve taraf avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Fatoş Sakarya, Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden dava dosyasına gelen bilirkişi raporunu kabul etmediğini söyledi.

        Binanın yıkılmasında kusurunun olmadığını öne süren Sakarya, şunları beyan etti:

        "Bilirkişi raporunda teknik hatalar mevcuttur. Seyhan Belediyesi'nde 1996 yılında mimar olarak işe başladım. Yıkılan binanın projesinin onaylandığı tarih ise 1992 yılıdır. Proje alanına o dönem komisyon halinde gitmiştik diye hatırlıyorum. Binanın temel üstü vizesinde benim imzam yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatime karar verilmesini talep ederim."

        Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ise savunmasında yönetmelik ve kanuna aykırı bir işlem yapmadığını ileri sürdü.

        O dönem sorumluluğunun yapı ruhsatı vermek olduğunu belirten Erdoğan, "İmar müdürü olarak binanın statiğiyle ilgili bir görevim bulunmamaktadır. Mevzuata aykırılık teşkil eden bir eylemim olmamıştır. Bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Suçlamaları reddediyorum. Dava dosyasına yeni gelen bilirkişi raporunu inceleme fırsatım olmadı. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

        Sanık Yeldan'ın avukatı, Belük Apartmanı'nın projeye uygun şekilde inşa edildiğini öne sürerek, müvekkili hakkında uygulanan "konutunu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

        Savunması alınan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek, mahkemeden adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinde bulundu.

        Müşteki avukatları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde 14 katlı Belük Apartmanı'nın A Blok'unun yıkılması sonucu 10 kişi ölmüştü. Binanın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Öte yandan, Belük Apartmanı'nın A Blok'unun yıkılmasıyla ilgili dönemin 7 kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle ana davayla birleştirme talebiyle hazırlanan iddianame Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        Adana Hayvanları Koruma Kurul Toplantısı yapıldı
        Adana Hayvanları Koruma Kurul Toplantısı yapıldı
        Adana'daki Mimar Sinan ve Merkez Park amfilerinde 37 etkinlik düzenlenecek
        Adana'daki Mimar Sinan ve Merkez Park amfilerinde 37 etkinlik düzenlenecek
        Kontrolden çıkan tır sulama kanalına düştü
        Kontrolden çıkan tır sulama kanalına düştü
        Adana'da sağanak; yollar göle döndü
        Adana'da sağanak; yollar göle döndü
        Adana ve Mersin'in ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bay...
        Adana ve Mersin'in ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bay...
        Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın adı Adana'da okulda yaşatılacak
        Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın adı Adana'da okulda yaşatılacak