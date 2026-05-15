Adana'da depremde yıkılan Belük Apartmanı ile ilgili 8 sanığın yargılanması sürdü

Adana'da 14 katlı Belük Apartmanı A Blok'unun 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuksuz inşaat mühendisi ile 7 eski kamu görevlisinin 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi.



Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar inşaat mühendesi Abdullah Yeldan, dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ve müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ile mimar Fatoş Sakarya, büro personeli Abdullah Sancar, inşaat mühendisi Füsun Gamsız, elektrik mühendisi Halil Yılmaz, dönemin Seyhan Belediyesi İskan Komisyonu ​​​​​​​Üyesi Can Mustafa Eren ile bazı müşteki ve taraf avukatları katıldı.



Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Fatoş Sakarya, Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden dava dosyasına gelen bilirkişi raporunu kabul etmediğini söyledi.



Binanın yıkılmasında kusurunun olmadığını öne süren Sakarya, şunları beyan etti:



"Bilirkişi raporunda teknik hatalar mevcuttur. Seyhan Belediyesi'nde 1996 yılında mimar olarak işe başladım. Yıkılan binanın projesinin onaylandığı tarih ise 1992 yılıdır. Proje alanına o dönem komisyon halinde gitmiştik diye hatırlıyorum. Binanın temel üstü vizesinde benim imzam yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatime karar verilmesini talep ederim."



Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ise savunmasında yönetmelik ve kanuna aykırı bir işlem yapmadığını ileri sürdü.



O dönem sorumluluğunun yapı ruhsatı vermek olduğunu belirten Erdoğan, "İmar müdürü olarak binanın statiğiyle ilgili bir görevim bulunmamaktadır. Mevzuata aykırılık teşkil eden bir eylemim olmamıştır. Bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Suçlamaları reddediyorum. Dava dosyasına yeni gelen bilirkişi raporunu inceleme fırsatım olmadı. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.



Sanık Yeldan'ın avukatı, Belük Apartmanı'nın projeye uygun şekilde inşa edildiğini öne sürerek, müvekkili hakkında uygulanan "konutunu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.



Savunması alınan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek, mahkemeden adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinde bulundu.



Müşteki avukatları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde 14 katlı Belük Apartmanı'nın A Blok'unun yıkılması sonucu 10 kişi ölmüştü. Binanın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



Öte yandan, Belük Apartmanı'nın A Blok'unun yıkılmasıyla ilgili dönemin 7 kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle ana davayla birleştirme talebiyle hazırlanan iddianame Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

