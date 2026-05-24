Adana'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Adana'nın Feke ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. T.A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen küçükbaş yüklü kamyonet, Kırıkuşağı Mahallesi'ndeki yolda devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve yanındaki kardeşi Ö.A. sağlık personelince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçtaki 2 keçi telef oldu.

