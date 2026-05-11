        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan 3 sanığa 2 yıl 7 ay 25'şer gün hapis

        Adana'da, banka personeli oldukları bahanesiyle bir kişiyi 38 bin 700 lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan 3 sanığa, 2 yıl 7 ay 25'şer gün hapis ve 100'er bin lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 18:43 Güncelleme:
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Y.D, A.S. ve C.T. ile müşteki M.H. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olay günü banka müşteri hizmetleri temsilcisi olduğu bahanesiyle sanık C.T'nin müşteki M.H'yi aradığı, sanığın müştekiye bir bahis şirketinden hesabına otomatik çekim yapma talimatı verildiğini ve bu işlemi iptal ettirmek için müştekinin bilgilerini ve telefonuna gelen onay kodunu aldığını belirtti.

        Savcı, bu işlemler sonucu sanık C.T'nin müşteki M.H'nin banka hesabından kendi hesabına 24 bin 700 lira gönderdiğini, Y.D'nin hesabına 9 bin lira, A.S'nin hesabına ise 15 bin lira göndermek suretiyle kurguladıkları hile çerçevesinde müştekiyi toplamda 38 bin 700 dolandırdıklarını ifade ederek, sanıkların "bilişim sistemlerinin veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Mütalaya ilişkin diyecekleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

        Müşteki M.H. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 7 ay 25'şer gün hapis ve 100'er bin lira para cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

