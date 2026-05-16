        Adana'da down sendromlu Birdane'nin gelinlik giyme hayali gerçek oldu

        Adana'da gelinlik giyme hayali kuran 46 yaşındaki down sendromlu Birdane Ateş için eğlence programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 22:40 Güncelleme:
        Adana Karavan ve Doğa Sporları Kulübü üyesi yakınlarıyla Sarıçam ilçesinde geçen hafta Karavan Park'ın açılışına katılan Ateş, törende Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın yanına giderek gelinlik giyip evlenmek istediğini söyledi.

        Uludağ, bunun üzerine Ateş için temsili bir tören düzenlenmesi talimatı verdi.

        Gelinlik giyip kuaför ve fotoğraf süreci tamamlanan Ateş, süslenmiş gelin aracına binerek İlçe Jandarma Komutanlığının tahsis ettiği araçların da katıldığı konvoyla Karavan Parkı'na geldi.

        Ateş'in mutlu günü için yakınları ve kamp sakinlerinin katılımıyla müzikli eğlence düzenlendi.

        Duygusal anlar yaşayan Ateş, çok mutlu olduğunu söyledi.

        Sarıçam Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydınlı, AA muhabirine, belediye olarak Adana'da ilk karavan parkı yapıp hizmete sunduklarını söyledi.

        Açılış töreninde Ateş'in Başkan Uludağ'a dile getirdiği talebi kulüple işbirliğinde yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Aydınlı, "Arkadaşımızın istediği mutluluğu tatmasını sağladık. Bu mutlu gününde onu kutluyorum. Ona bu mutluluğu yaşatmak istedik." dedi.

        Adana Karavan ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mehmet Savaş da Ateş'in böyle bir talebi olması üzerine ellerinden gelen desteği vererek bir program düzenlediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

