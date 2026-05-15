Adana'da eşinin cep telefonu ve parasını gasbettiği öne sürülen sanığa dava açıldı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde eşinin parasını ve cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.



Gültepe Mahallesi'nde 11 Mart'ta karısı L.G'nin parasını ve cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla aynı gün tutuklanan E.G. hakkında, "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü E.G'nin karısı L.G'den arkadaşını arama bahanesiyle istediği cep telefonunu vermemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktığı belirtildi.



Tartışmada E.G'nin eşini öldürmekle tehdit edip cep telefonunu ve üzerinde bulunan 200 avroyu zorla alıp motosikletle evden kaçtığı aktarılan iddianamede, sanığın "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık E.G'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

