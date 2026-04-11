        Adana'da eşiyle bacanağını öldürüp 2 kişiyi yaralayan sanığa 2 kez müebbet ve 26 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eşiyle bacanağını tabancayla öldüren, yoldan geçen 2 kişiyi yaralayan sanığa biri ağırlaştırılmış 2 kez müebbet ve 26 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Çelik ile bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak sanığın biri ağırlaştırılmış 2 kez müebbet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, kaçarken ateş açıp 2 kişiyi yaralaması ve kamu malına zarar vermesi sebebiyle de 3 yıl 6 aydan 14 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan sanık Gökhan Çelik, eşiyle aralarında anlaşmazlık bulunduğunu belirterek, "Önceki celsede vermiş olduğum beyanlarımı tekrar ediyorum. Benim kimseyi öldürme ya da yaralama kastım yoktu. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Müşteki avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

        Mahkeme heyeti, sanığı, Hatice Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bacanağı Murat Akdöker'i öldürmesi sebebiyle müebbet, kaçarken ateş açarak 2 kişiyi ağır yaralaması yüzünden 2 kez "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 26 yıl ve "mala zarar vermek"ten 30 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda 28 Haziran 2024'te Gökhan Çelik, otomobilde tartıştığı bacanağı Murat Akdöker'i ve araçtan inerek kaçmaya çalışan eşi Hatice Çelik'i tabancayla öldürmüştü. Gökhan Çelik'in kaçarken ateş açması sonucu çevredeki 2 kişi daha yaralanmıştı. Uygulama sırasında olayı görünce duruma müdahale eden polis ekipleri, Çelik'i bacağından vurmuş ancak zanlı olay yerinden kaçmıştı. Polislere de ateş ettiği belirlenen zanlı, Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evin damında saklanırken yakalanıp tutuklanmıştı.

        Çelik hakkında biri ağırlaştırılmış 2 kez müebbet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, kaçarken ateş açması sonucu 2 kişiyi yaralaması ve kamu malına zarar vermesi sebebiyle de 3 yıl 6 aydan 14 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

