Adana'da eski çalışma arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde eski çalışma arkadaşını silahla vuran zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre polis ekipleri, dün, Şevkiye Mahallesi'nde eski çalışma arkadaşı Alican Gündüz'ü tabancayla vurduktan sonra kaçan şüpheli N.K'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdü. N.K'nin Adana'da olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. N.K, eski çalışma arkadaşı Alican Gündüz'e tabancayla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçmış, Gündüz hayatını kaybetmişti.

