Adana'da eski kayınpederini silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski kayınpederini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.





Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.S. ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, boşandığı kadının başka birisiyle evlenmesinden sorumlu tuttuğu eski kayınpederi Muhittin Bulut'un (54) evine gittiğini belirtti.



İkamette çıkan tartışmada A.S'nin, ruhsatsız tabancayla Bulut'u öldürüp maktulün eşini tehdit ettiğini anlatan savcı, sanığın "kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sundu.



Sanık ise tartışma sırasında Bulut'un kendisine yumruk attığını öne sürerek, "Yere düştüm ve kendimi kurtarmak için belimdeki tabancayı gösterdim. Tabancayı kendisi elimden zorla almak istediği sırada ateş aldı, silahın tetiğine ben basmadım. Eski kayınvalidemi silahla tehdit etmedim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum." beyanında bulundu.



Müştekiler ve avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından da 4 yıl hapis cezasına çarptırdığı A.S'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Anadolu Mahallesi'ndeki evde, 18 Temmuz 2024'te çıkan kavgada tabancayla ateş ettiği Muhittin Bulut'u öldüren A.S. tutuklanmıştı.

