        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da esnafın iş yerinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        Adana'da esnafın iş yerinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir esnafın iş yerinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Adana'da esnafın iş yerinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir esnafın iş yerinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 30 Mart'ta Gülbahçesi Mahallesi'ndeki cep telefonu satış mağazasında iş yeri sahibi Emrah Saltıkalp'in (37) tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmayı sürdürdü.

        Ekipler, olay yerinin yaklaşık 10 kilometre çapında yer alan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Takip Sistemi (PTS) ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

        Araştırmalar sonucu olaya karışan 2 şüphelinin aynı ilçedeki Barbaros Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi.

        İkamete operasyon düzenleyen ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen İ.E.Y. (17) ve bu kişiyi olay yerine motosikletle getirip daha sonra kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Lübnan uyruklu O.A. (16) ile adreste bulunan M.M.A. (17), M.G. (17) ve H.Ö'yü (14) gözaltına aldı.

        Adreste 1'i kurusıkı olmak üzere 5 tabanca ve kar maskesi ele geçirildi.

        Emniyete götürülen zanlılardan M.M.A, M.G. ile H.Ö'nün suçta kullanılan motosikleti Mıdık Mahallesi'ndeki bir arazide ateşe verdiği belirlendi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.E.Y, O.A, M.M.A. ile M.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ndeki cep telefonu satış mağazasına giren kasklı zanlı, iş yeri sahibi Emrah Saltıkalp'e tabancayla ateş açıp başkasının kullandığı motosikletle kaçmıştı.

        Başından vurulan Saltıkalp, çevredekiler tarafından araçla götürüldüğü hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İnsanlık nereye koşuyor?

