Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 30'ar yıl hapis cezası

        Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 30'ar yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evde uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanık, 30'ar yıl hapis ve 450'şer bin lira para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 09:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 30'ar yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evde uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanık, 30'ar yıl hapis ve 450'şer bin lira para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar S.A. ve M.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatları da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların 14 Ekim 2025'te Yeşilyuva Mahallesi'ndeki S.A'ya ait evde poşete gizledikleri 28 gram sentetik uyuşturucu ve 216 uyuşturucu hapı motosikletle yanlarına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Evde ayakkabı dolabında da poşet içine gizlenmiş 3,87 gram sentetik uyuşturucu bulunduğunu, ikamette ayrıca hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ifade eden savcı, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden, benzer suçlardan sabıkalı sanıkların, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 9'ar aydan 31 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 30'ar yıl hapis ve 450'şer bin lira para cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paymix'e operasyon
        Paymix'e operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        İran: Mevcut durum ABD için sürdürülemez
        İran: Mevcut durum ABD için sürdürülemez
        Almanya'dan Trump'ın tehdidine yanıt
        Almanya'dan Trump'ın tehdidine yanıt
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Hantavirüs can aldı! Atlantik Okyanusu’ndaki turistik gemide üç kişi öldü
        Hantavirüs can aldı! Atlantik Okyanusu’ndaki turistik gemide üç kişi öldü
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        "Lüzumsuz bir cesaretti"
        "Lüzumsuz bir cesaretti"
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        Sigarayla mücadelede Japonya modeli!
        Sigarayla mücadelede Japonya modeli!
        Trump, Powell’ı ‘çöpe attı’
        Trump, Powell’ı ‘çöpe attı’
        Siber Güvenlik Kurulu ilk kez toplanıyor
        Siber Güvenlik Kurulu ilk kez toplanıyor
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu firarisi 22 hükümlü yakalandı
        Uyuşturucu firarisi 22 hükümlü yakalandı
        Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 23 hükümlü yakalandı
        Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 23 hükümlü yakalandı
        Adana'da sokak ortasında kavga: Polis havaya ateş açtı
        Adana'da sokak ortasında kavga: Polis havaya ateş açtı
        Adana'da 5 döner yiyip hesap ödemeden gittiler
        Adana'da 5 döner yiyip hesap ödemeden gittiler
        Adana'da depremde hasar gören mahkemelik binalarda yıkım başladı
        Adana'da depremde hasar gören mahkemelik binalarda yıkım başladı
        Bakız'ın yeni nesil konut projesi dikkat çekiyor
        Bakız'ın yeni nesil konut projesi dikkat çekiyor