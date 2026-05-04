        Adana'da evden çaldıkları parayla alışveriş yapan 2 zanlı kamerada

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katında ikamet eden Jale K.'ya ait daireden 12 Nisan'da 51 bin lira ile 30 avro çalındı.

        Jale K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlıların Kibariye S. (38) ile yeğeni D.K. (17) olduğunu tespit etti.

        Zanlılara ait adrese yapılan baskında Kibariye S. yakalandı, yeğeni ise bulunamadı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kibariye S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Polis ekipleri, D.K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Hırsızlığın ardından alışverişe gitmişler

        Apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, Kibariye S. ve yeğeni D.K, açık bırakılan kapıdan binaya girip daha sonra merdivenleri kullanarak üst kata çıkıyor.

        Bir süre sonra aşağıya inip çıkış kapısına yönelen zanlılar, bina sakinlerinden birinin geldiğini fark edip panikliyor. Zanlılardan D.K, dışarıya çıkıp uzaklaşırken geride kalan Kibariye S. de saklanıp bina sakininin asansörle üst kata çıkmasının ardından buradan ayrılıyor.

        Daha sonra, iki zanlının hırsızlığın ardından merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir mağazaya giderek çaldıkları parayla kıyafet aldıkları görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

