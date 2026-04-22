        Adana'da evinde uyuşturucu ile yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde evinde 10 kilo 43 gram uyuşturucu ile yakalanan sanığa, 10 yıl hapis ve 208 bin 300 lira para cezası verildi.

        Giriş: 22.04.2026 - 18:25 Güncelleme:
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ü. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, alınan ihbar üzerine sanığın 19 Haziran 2025'te Gültepe Mahallesi'ndeki evinin yatak odasında koliye gizlediği 10 kilo 43 gram esrar ile polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, sanığın evinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ve benzer suçlardan sabıkalı olduğunu da bildirerek, M.Ü'nün, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık M.Ü. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 208 bin 300 lira para cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

