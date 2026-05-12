        Adana'da evinde uyuşturucu ile yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 10 yıl hapis ve 100 bin lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 17:58 Güncelleme:
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 11 Ekim 2025'te Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evinde poşete gizlediği 6,03 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, sanığın evinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ve benzer suçlardan sabıkalı olduğunu da bildirerek, B.Ö'nün, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık B.Ö. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 100 bin lira para cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

