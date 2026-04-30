Adana'da gazi satmak zorunda kaldığı aracına yeniden kavuştu

Adana'da gazi Ahmet Gür'ün yıllar önce sahibi olduğu ve satmak zorunda kaldığı ilk otomobiline esnafın desteğiyle yeniden kavuştuğu bildirildi.



Feke Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, gazi Gür'ün yıllar önce sahibi olduğu ilk otomobilini 2023'te satmak zorunda kaldığı belirtildi.



Kaymakamlık tarafından geçen yıl evine yapılan ziyarette Ahmet Gür'ün sattığı araçtan haberdar olunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"29 Ekim 2025'te gazimizin hanesine gerçekleştirilen ziyaret sırasında aracını satmış olduğundan ve kendisi açısından taşıdığı manevi değerden haberdar olunmuş, 'ilk göz ağrım' şeklindeki ifadesi dikkate alınarak gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda araç, yapılan araştırmalar neticesinde bulunmuş ve 5 Aralık 2025'te satın alınarak gazimize hediye edilmiştir. Aracın satın alma bedeli ise Kaymakamımızın ricası üzerine Adana Tesbihçiler Çarşısı esnafı tarafından kendi aralarında toplanan katkılarla karşılanmıştır."

