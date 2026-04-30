Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Adana'da gazi satmak zorunda kaldığı aracına yeniden kavuştu

        Adana'da gazi Ahmet Gür'ün yıllar önce sahibi olduğu ve satmak zorunda kaldığı ilk otomobiline esnafın desteğiyle yeniden kavuştuğu bildirildi.

        Giriş: 30.04.2026 - 12:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Feke Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, gazi Gür'ün yıllar önce sahibi olduğu ilk otomobilini 2023'te satmak zorunda kaldığı belirtildi.

        Kaymakamlık tarafından geçen yıl evine yapılan ziyarette Ahmet Gür'ün sattığı araçtan haberdar olunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "29 Ekim 2025'te gazimizin hanesine gerçekleştirilen ziyaret sırasında aracını satmış olduğundan ve kendisi açısından taşıdığı manevi değerden haberdar olunmuş, 'ilk göz ağrım' şeklindeki ifadesi dikkate alınarak gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda araç, yapılan araştırmalar neticesinde bulunmuş ve 5 Aralık 2025'te satın alınarak gazimize hediye edilmiştir. Aracın satın alma bedeli ise Kaymakamımızın ricası üzerine Adana Tesbihçiler Çarşısı esnafı tarafından kendi aralarında toplanan katkılarla karşılanmıştır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

