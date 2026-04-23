Adana'da gölde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı. Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kayıkhane Tesisleri yakınından arkadaşlarıyla yüzmek için suya giren üniversite öğrencisi M.F.A. (22), bir süre sonra gözden kayboldu. Öğrencinin arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, gölde yaptıkları arama çalışmaları sonucu M.F.A'yı bularak kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.F.A, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

