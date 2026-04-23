        Adana'da gölde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Adana'da gölde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Giriş: 23.04.2026 - 17:12 Güncelleme:
        Adana'da gölde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Seyhan Baraj Gölü'nde dün arkadaşlarıyla yüzmek için girdiği suda boğulma tehlikesi geçiren ve ekiplerce kurtarılarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan üniversite öğrencisi Mehmet Furkan Aksu (22), müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Aksu'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınacak cenazenin Osmaniye'ye götürüleceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

