Adana'da güvenlik kamerasından kimliği belirlenen hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 iş yeri ve park halindeki otomobilden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliğinin belirlenmesiyle tutuklandı.



Reşatbey Mahallesi'nde 2 Nisan'da E.N'ye ait iş yerinden dizüstü bilgisayar ve 10 paket sigara çalındı.



Olaydan 5 gün sonra aynı mahallede D.K'ye ait iş yerinden 2 dizüstü bilgisayar, H.B'ye ait park halindeki otomobilden de 2 güneş gözlüğü, kıyafet ve ayakkabı çalındı.



Ayrıca hırsızlık zanlısının, D.K'nin işletmesindeki buzdolabından aldığı iki alkollü içeceği içtiği belirlendi.



Mağdurların ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.



Olay yerlerinin çevresindeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen Barış I'yı saklandığı ikamette yakaladı. Adreste bulunan 3 çalıntı bilgisayar sahiplerine ulaştırıldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış I, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Zanlının olay yerlerinde dolaşması, park halindeki bir aracın kapısını açmaya çalışması, başarılı olamayınca başka bir araca yönelip kapısını açıp hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra uzaklaşması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

