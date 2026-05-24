Adana'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 01 Y 5990 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak önce seyir halindeki K.Ç. idaresindeki motosiklete ardından 06 BTL 403 plakalı otomobile çarptı.



Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan A.A. yaralandı.



Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



K.Ç, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

