Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da hayvanlara eziyet eden 3 çocuk hakkında yasal işlem başlatıldı

        Adana'da hayvanlara eziyet eden 3 çocuk hakkında yasal işlem başlatıldı

        Adana'da hayvanlara eziyet eden 3 çocuk hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 20:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da hayvanlara eziyet eden 3 çocuk hakkında yasal işlem başlatıldı

        Adana'da hayvanlara eziyet eden 3 çocuk hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında kamuoyunda üzüntüye neden olan "Atlara Kırbaçlı İşkence" başlıklı görüntüler yer alması üzerine ekipler tarafından ivedilikle çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde hayvanlara eziyet ettiği belirlenen 3 çocuk hakkında gerekli yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edilmiş olup haklarında başlatılan adli süreç devam etmektedir. Ayrıca ilgili şahıslar hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari yaptırım kararı uygulanmıştır."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"

        Benzer Haberler

        Seyhan Nehri'ne düşen kadın kurtarıldı
        Seyhan Nehri'ne düşen kadın kurtarıldı
        Adana'da çocuğunu darbeden anne gözaltına alındı
        Adana'da çocuğunu darbeden anne gözaltına alındı
        2 yaşındaki çocuğu, sokak ortasında tekmeledi (2)
        2 yaşındaki çocuğu, sokak ortasında tekmeledi (2)
        Çocuğuna şiddet uygulayan anne gözaltına alındı
        Çocuğuna şiddet uygulayan anne gözaltına alındı
        Uçurtma Şenliği'nde renkli görüntüler ortaya çıktı
        Uçurtma Şenliği'nde renkli görüntüler ortaya çıktı
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Binici, Adana'da basın mensuplarıyla bir araya...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Binici, Adana'da basın mensuplarıyla bir araya...