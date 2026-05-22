Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulamasında aranan 66 şüpheli yakalandı

Adana'da polis ve jandarma ekiplerince, helikopter destekli "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan, Sarıçam, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde belirlenen noktalarda eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.



Helikopter ve dronun havadan destek verdiği uygulamada, durdurulan araçlar detaylı şekilde kontrol edildi.



Uygulamada 16 bin 295 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.



Çeşitli suçlardan aranan 66 zanlı gözaltına alınırken, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 8 kesici alet, 33 mermi, 4 uyuşturucu hap ve 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.



Umuma açık 185 iş yeri ile 5 bin 520 araç denetlendi. 92 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 298 bin lira para cezası kesilirken, 17 iş yerine de tutanak tutuldu.

