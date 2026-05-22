        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulamasında aranan 66 şüpheli yakalandı

        Adana'da polis ve jandarma ekiplerince, helikopter destekli "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 22:43 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan, Sarıçam, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde belirlenen noktalarda eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.

        Helikopter ve dronun havadan destek verdiği uygulamada, durdurulan araçlar detaylı şekilde kontrol edildi.

        Uygulamada 16 bin 295 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 66 zanlı gözaltına alınırken, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 8 kesici alet, 33 mermi, 4 uyuşturucu hap ve 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

        Umuma açık 185 iş yeri ile 5 bin 520 araç denetlendi. 92 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 298 bin lira para cezası kesilirken, 17 iş yerine de tutanak tutuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
