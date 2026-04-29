Adana'da husumetlisini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığa dava açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetlisini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde 7 Şubat 2025'te Ayhan Moralı'nın (53) öldürülmesinin ardından tutuklanan Y.A. (63) hakkında cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık ile Moralı arasında geçmişte ruhsatsız tabanca ele geçirilen bir olay nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi. İddianamede, olay günü sanığın, çalıştığı taksi durağının önünden geçen Moralı ile tartıştığı anlatıldı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Y.A'nın av tüfeğiyle ateş ettiği Moralı'yı öldürdüğü kaydedilen iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

