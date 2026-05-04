Adana'da husumetlisini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakim karşısında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetlisini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.



Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Y.A. (63), müştekiler ve bazı tanıklar ile taraf avukatları katıldı.



Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Y.A. maktul Ayhan Moralı (53) ile arasında husumet bulunduğunu ve maktulün sürekli çalıştığı taksi durağına gelerek rahatsızlık verdiğini söyledi.



Maktulün tehditle kendisinden para istediğini öne süren sanık Y.A, şöyle devam etti:



"Olay günü tekrar taksi durağı önünden bana küfrederek geçti. Ayhan Moralı, bu durumu artık gün içinde 2 ya da 3 kez tekrar etmeye başladı. Ben de daha öncesinde av tüfeği alıp taksi durağına koymuştum. Av tüfeğini de yanıma alıp Ayhan ile konuşmak için yanına gittim. Kendisi küfrederek üzerime doğru yürüdü. Ben Ayhan'ı korkutmak amacıyla ateş ettim. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Olay sonrası emniyete kendim teslim oldum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."



Tanık U.K. ise sanık Y.A. ile birlikte aynı durakta taksicilik yaptığını ve olay öncesinde maktulün sürekli durak önünden geçtiğini belirtti.



Olay günü durakta bulunduğu sırada dışarıdan bir el tüfek sesi duyduğunu anlatan U.K, "Dışarı çıktığımda Y.A'nın elinde tüfek vardı. Ayhan Moralı ise yerde yatar vaziyetteydi. Biz Y.A'nın elindeki tüfeği almaya çalıştık. Olay yerine polis ve sağlık ekibini çağırdık. Olaydan önce maktul durak önüne gelerek Y.A. ile tartışıyordu." ifadesini kullandı.



Maktulün oğlu müşteki Oğuzhan Moralı ise "Olayı görmedim. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.



Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.



- Olay



Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde 7 Şubat 2025'te Ayhan Moralı'yı, av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.A. tutuklanmıştı.



Savcılıkça, Y.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.







