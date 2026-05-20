Adana'da husumetlisini bıçakla ağır yaralayan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaralayan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.H. ve müşteki M.N. ile taraf avukatları katıldı.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, aralarında husumet bulunan tarafların 20 Ocak 2025'te Yavuzlar Mahallesi'nde kavga ettiğini belirtti.



Savcı, kavga sırasında bıçakla M.N'yi kol ve göğsünden ağır yaraladıktan sonra kaçan Y.H'nin, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.



Y.H. savunmasında, olay günü müştekiyle yolda karşılaştıklarını iddia ederek, "Kendisi bana sözlü sataştı. Önceye dayalı aramızda husumet vardı. İlk olarak kendisi bana saldırdı. O sırada kendimi korumaya çalıştım, müştekiyi öldürme kastım yoktu." beyanında bulundu.



M.N. ise sanıktan şikayetçi olduğunu yineledi.



Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

