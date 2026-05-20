        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da husumetlisini bıçakla ağır yaralayan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaralayan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.H. ve müşteki M.N. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, aralarında husumet bulunan tarafların 20 Ocak 2025'te Yavuzlar Mahallesi'nde kavga ettiğini belirtti.

        Savcı, kavga sırasında bıçakla M.N'yi kol ve göğsünden ağır yaraladıktan sonra kaçan Y.H'nin, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Y.H. savunmasında, olay günü müştekiyle yolda karşılaştıklarını iddia ederek, "Kendisi bana sözlü sataştı. Önceye dayalı aramızda husumet vardı. İlk olarak kendisi bana saldırdı. O sırada kendimi korumaya çalıştım, müştekiyi öldürme kastım yoktu." beyanında bulundu.

        M.N. ise sanıktan şikayetçi olduğunu yineledi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

