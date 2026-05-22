        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da iki komşusunu av tüfeğiyle ağır yaraladıkları öne sürülen baba ve oğluna dava açıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çıkan tartışmada 2 komşusunu av tüfeğiyle ağır yaraladıkları iddia edilen baba ve oğlu hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 9'ar yıldan 18'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Şakirpaşa Mahallesi'nde 10 Eylül 2025'te komşuları Mehmet C. ve oğlu İbrahim C'yi aralarında çıkan kavgada av tüfeğiyle ağır yaraladıkları iddiasıyla haklarında adli kontrol tedbiri bulunan tutuksuz Mehmet Ö. ve oğlu Müstecap Ö. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ikametlerinin bahçesine ev inşaatı yapan sanıkların buradan artan molozları komşularının bahçesine dökmesi nedeniyle aralarında kavga çıktığı belirtildi.

        İddianamede, kavgada Mehmet Ö. ve oğlu Müstecap Ö'nün av tüfeğiyle komşuları Mehmet C'yi karın ve sağ ayağından, oğlu İbrahim C'yi ise sol ayak ve sağ yanağından kemik kırığı olacak şekilde ağır yaraladığı ifade edildi.

        Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri ve suçta kullanılan av tüfeğinin ölüm neticesini meydana getirmeye elverişli olduğu anlatılan iddianamede, Mehmet Ö. ve oğlu Müstecap Ö'nün "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 9'ar yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli 'Habsburg çenesi' oldu
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bizi daha üretken kılacak"
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Tecil düzenlemesinde gözler Maliye'de
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        Kadir İnanır entübe edildi
