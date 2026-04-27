Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, M.T. yönetimindeki 80 AGT 993 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde plakası henüz öğrenilemeyen A.K.S. idaresindeki otomobille çarpıştı.



Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

