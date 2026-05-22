Adana'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.



HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı öncülüğünde Ulu Cami önünde bir araya gelen katılımcılar, filoya yapılan saldırıya tepki gösterdi.



Grup adına açıklama yapan HÜDA PAR İl Başkanı Fethullah Beyazçiçek, Filistin halkının yanında durmaya devam edeceklerini söyledi.



İsrail'in yalnızca Gazze'yi değil bütün insanlığın onurunu hedef aldığını belirten Beyazçiçek, "Bu saldırı yalnızca bir yardım filosuna değil, insanlığa ve mazlum Filistin halkına uzanan yardım eline yapılmış alçakça bir saldırıdır. HÜDA PAR olarak işgalci İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı, yardım filolarına yönelik korsanca saldırıları ve emperyalist güçlerin bu zulme verdiği desteği en sert şekilde telin ediyoruz." diye konuştu.



Konuşmanın ardından Filistin için dua edildi.

