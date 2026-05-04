        Adana'da kaçak silah ticareti iddiasına 8 yıl 10 ay 20 gün hapis

        Adana'da kiraladığı evde kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 8 yıl 10 ay 20 gün hapis ve 111 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık C.K. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, polis ekiplerinin ihbar üzerine sanığın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde kiraladığı evde arama yaptığını belirtti.

        İkamette 11 tabanca, 6 şarjör, 14 tabanca namlusu ve 103 mermi ele geçirildiğini, C.K'nin cep telefonunda da kaçak silah satışına ilişkin yazışmalar bulunduğunu anlatan savcı, sanığa 7 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde görüş sundu.

        C.K. ise hakkındaki suçlamayı reddetti.

        Mahkeme heyeti, "Vahim miktarda nitelikli silah ticareti veya kaçakçılığı" suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapis ve 111 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

