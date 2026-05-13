Adana'da kaçak silah ticareti yaptığı öne sürülen sanığa 10 yıl hapis cezası verildi

Adana'da kaçak silah ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 10 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.Ö. ile avukatı katıldı.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, polis ekiplerinin ihbar üzerine sanığın sürekli girip çıktığı merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki metruk evde arama yaptığını belirtti.



Aramada 62 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 84 şarjör ele geçirildiğini, sanığın cep telefonunda da kaçak silah satışına ilişkin yazışmaların bulunduğunu ifade eden savcı, A.Ö'ye "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde görüş sundu.



Hakkındaki suçlamaları reddeden A.Ö, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 10 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

