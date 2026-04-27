        Adana'da kameradan belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Adana'da 4 motosiklet çalan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanıp tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde 14 Nisan'da kilitli bulunan A.G'ye ait motosiklet kilidi kırılarak çalındı.

        A.G'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, binanın güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızlık şüphelisinin kimliğini ve adresini belirledi.

        Zanlı M.K. (26), ikametine yapılan baskınla yakalandı.

        Emniyete götürülen şüphelinin 3 motosiklet daha çaldığı tespit edildi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        A.G'ye ait motosikletin de arasında olduğu iki motosikletin çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Son dakika: Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Son dakika: Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        "Ben pedofili değilim"
        "Ben pedofili değilim"
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        Formula 1 sadece bir yarış değil
        Formula 1 sadece bir yarış değil
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        İstanbul'u terk ediyorlar
        İstanbul'u terk ediyorlar
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Bursaspor kupasına kavuştu
        Bursaspor kupasına kavuştu
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!
        Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?

        Benzer Haberler

        Kepme: "Çocuklarımızla gönül köprüleri kurduk"
        Kepme: "Çocuklarımızla gönül köprüleri kurduk"
        Adana'da terör örgütü PKK'nın korsan gösterilerine katıldığı öne sürülen sa...
        Adana'da terör örgütü PKK'nın korsan gösterilerine katıldığı öne sürülen sa...
        Adana'da 12 milyon 123 bin 10 bandrolsüz makaron ele geçirildi
        Adana'da 12 milyon 123 bin 10 bandrolsüz makaron ele geçirildi
        Adalet Bakanının faili meçhullerin üzerine gitmesi 9 yıldır çözülemeyen cin...
        Adalet Bakanının faili meçhullerin üzerine gitmesi 9 yıldır çözülemeyen cin...
        Adana'da nehre düşen kişi hastanede hayatını kaybetti
        Adana'da nehre düşen kişi hastanede hayatını kaybetti
        Adana'da nehre düşen genç hayatını kaybetti
        Adana'da nehre düşen genç hayatını kaybetti