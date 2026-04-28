        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da kavga ettiği dönerciyi öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

        Adana'da kavga ettiği dönerciyi öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

        Adana'da kavga ettiği seyyar dönerciyi bıçakla öldüren sanığa "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan da 9 yıl hapis cezası verilen kararın gerekçesi yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince, merkez Seyhan ilçesinde Ozan Alpay'ı (27) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Gökhan B'ye 20 Nisan'daki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

        Kararda, olay günü sanığın alkollü olduğu belirtilerek, "Sanığın, maktul Ozan Alpay'a nedensiz yere söylenerek üzerine gittiği, maktulün buna rağmen insani ve vicdani saiklerle hareket ederek sanığa yardım ettiği, bir başka anlatımla esasen, maktulün arkadaşı olan sanığın alkolün tesiri altında tezahür eden taşkınlık hallerini 'alttan aldığı' dosya kapsamında dinlenen tarafsız tanık beyanları ve sanık hakkında olaydan 10 saat sonra aldırılan etanol raporuyla sabittir." ifadeleri kullanıldı.

        Tanık beyanları ve toplanan delillerin incelendiği aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

        "Olay kapsamında ilk haksız hareketin sanıktan kaynaklandığı hususunda tam bir vicdani kanı oluşmuş, bu nedenle sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 29. Maddesi uyarınca haksız tahrik hükümleri uygulanmadan, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan da 9 yıl hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

        Çarkıpare Mahallesi'nde 9 Eylül 2024'te çıkan kavgada seyyar dönercilik yapan Ozan Alpay'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Gökhan B. tutuklanmıştı. Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanığa "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan da 9 yıl hapis cezası verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

