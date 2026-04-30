        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da kayalıklara düşerek yaralanan yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kayalık alana düşerek yaralanan yamaç paraşütü pilotu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 19:59 Güncelleme:
        Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde, yamaç paraşütü pilotu, havalanmaya çalıştığı sırada kontrolünü kaybederek kayalık alana düştü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı pilotu daha sonra sedyeyle ambulansa taşıdı.

        Yaralı pilot, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

