Adana'da kayalıklara düşerek yaralanan yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kayalık alana düşerek yaralanan yamaç paraşütü pilotu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde, yamaç paraşütü pilotu, havalanmaya çalıştığı sırada kontrolünü kaybederek kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı pilotu daha sonra sedyeyle ambulansa taşıdı. Yaralı pilot, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

