Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Adana'da 17,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde uygulama yaptı. Uygulamada R.B'nin "konutta silahla yağma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık" suçlarından 17,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Ekiplerce yakalanan hükümlü, işlemleri için Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

