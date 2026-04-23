Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 hükümlü yakalandı

Adana'da 3 yıl 9 ay ila 7 yıl 9 ay arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 hükümlü polis ekiplerinin denetimi sırasında yakalandı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak ve caddelerde yaptığı denetimlerde şüpheli buldukları kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi. Kontrollerde "dolandırıcılık", "uyuşturucu ticareti", "kaçakçılık" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan 3 yıl 9 ay ila 7 yıl 9 ay arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.E, E.T, M.K, H.B. ve M.Ç. yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

