Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 hükümlü yakalandı
Adana'da 2 yıl 1 ay ile 10 yıl 10 ay arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 hükümlü, polis ekiplerinin denetimi sırasında yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak ve caddelerde yaptığı denetimlerde şüpheli buldukları kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.
Kontrollerde "dolandırıcılık", "hırsızlık", "kadına yönelik şiddet" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" gibi suçlardan 2 yıl 1 ay ile 10 yıl 10 ay arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K, Ö.Y, A.G, M.K. ve Ü.Ö. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.