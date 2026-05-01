Adana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kavganın gürültü nedeniyle çıktığı, olayda pompalı tüfek ve tabanca kullanıldığı tespit edildi.

