Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da küçükbaş kurbanlık satış fiyatı belirlendi

        Adana'da küçükbaş kurbanlık satış fiyatı belirlendi

        Adana'da Kurban Bayramı'nda satılacak küçükbaş hayvanların kilogram fiyatı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 11:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da küçükbaş kurbanlık satış fiyatı belirlendi

        Adana'da Kurban Bayramı'nda satılacak küçükbaş hayvanların kilogram fiyatı açıklandı.

        Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı ve Adana Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, 2026 yılı küçükbaş kurbanlık satış fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

        Kurban Bayramına hazır olduklarını belirten Şen, Adana'da canlı erkek koyun ile erkek keçinin kilogramının 400 liradan, damızlık vasfını yitirmiş dişi koyun ve keçinin kilogramının ise 350 liradan satışa sunulduğunu belirtti.

        Adana genelinde 6 bin üretici üyeye sahip olduklarını ifade eden Şen, şunları kaydetti:

        "Kurbanlığın en sağlıklısı, üyelerimizin meralarda ve dağlarda otlatarak yetiştirdiği, bayramdan 5-6 ay önce besiye aldığı koyun ve keçilerdir. Halkımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ile il ve ilçe müdürlüklerinin tanımladığı, küpelediği ve sağlık kontrollerini yaptığı üyelerimizin sürülerinden sağlıklı hayvanları almaya özen göstersin."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Kayınvalidesi tarafından öldürülmüştü! Canavarın tehditleri!
        Kayınvalidesi tarafından öldürülmüştü! Canavarın tehditleri!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti

        Benzer Haberler

        Adana'da 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı davasında karar açıklandı
        Adana'da 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı davasında karar açıklandı
        Ev eşyası taşıdığını sandığı kamyonda kaçak sigara çıktı; 22 milyon lira ve...
        Ev eşyası taşıdığını sandığı kamyonda kaçak sigara çıktı; 22 milyon lira ve...
        Babasının elinden tutup ringe bıraktığı Azranur, Türkiye'yi temsil edecek
        Babasının elinden tutup ringe bıraktığı Azranur, Türkiye'yi temsil edecek
        8 yaşındaki kızını darp eden çocuğun epilepsi hastası ablasını sokak ortası...
        8 yaşındaki kızını darp eden çocuğun epilepsi hastası ablasını sokak ortası...
        AOSB Sanayi Gençlik Koşusu 10 Mayıs'ta
        AOSB Sanayi Gençlik Koşusu 10 Mayıs'ta
        Seyhan Nehri'nde can pazarı Nehre düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı
        Seyhan Nehri'nde can pazarı Nehre düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı